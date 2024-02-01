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Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı: Biz Çok Güçlü Bir Aileyiz - Son Dakika
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Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı: Biz Çok Güçlü Bir Aileyiz

Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı: Biz Çok Güçlü Bir Aileyiz

Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, Altay derbisi öncesi camiaya seslenerek takımın güçlü bir aile olduğunu ve sahada her şeylerini vereceklerini belirtti. Köybaşı, taraftarların desteğini beklediklerini ve sonuna kadar hazır olduklarını ifade etti.

01.02.2024 11:52
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1'inci Lig'de 39 puan ve averajla Süper Lig potasında 2'nci sırada yer alan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, cumartesi günü oynanacak Altay derbisi öncesi camiaya seslendi. Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakiplerini yenmek adına sahaya her şeylerini vereceklerini belirten tecrübeli sol bek, "Ligin ikinci yarısı başladı. Geride kalan 20 haftada güzel şeyler yaşadık. Daha da güzel işler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim yolumuz güzel bir yol. Göztepe olarak çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve fedakarlıklarımız Göztepe için" dedi.

Ligin 21'nci haftasında Altay'ı konuk edeceklerini hatırlatan İsmail Köybaşı, "Bu maçta tüm taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Taraftarımızın desteğini zaten her zaman hissediyoruz. Ligin son anına kadar, son düdüğüne kadar taraftar desteğini esirgemeyecektir. Bizler de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bunun için sonuna kadar hazırız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, taraftarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Taraftarımız tribünlerde, bizler de sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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