Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı: Biz Çok Güçlü Bir Aileyiz

1'inci Lig'de 39 puan ve averajla Süper Lig potasında 2'nci sırada yer alan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, cumartesi günü oynanacak Altay derbisi öncesi camiaya seslendi. Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakiplerini yenmek adına sahaya her şeylerini vereceklerini belirten tecrübeli sol bek, "Ligin ikinci yarısı başladı. Geride kalan 20 haftada güzel şeyler yaşadık. Daha da güzel işler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim yolumuz güzel bir yol. Göztepe olarak çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve fedakarlıklarımız Göztepe için" dedi.
Ligin 21'nci haftasında Altay'ı konuk edeceklerini hatırlatan İsmail Köybaşı, "Bu maçta tüm taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Taraftarımızın desteğini zaten her zaman hissediyoruz. Ligin son anına kadar, son düdüğüne kadar taraftar desteğini esirgemeyecektir. Bizler de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bunun için sonuna kadar hazırız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, taraftarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Taraftarımız tribünlerde, bizler de sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz" diye konuştu.
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İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
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Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Spor › Göztepe Kaptanı İsmail Köybaşı: Biz Çok Güçlü Bir Aileyiz - Son Dakika
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