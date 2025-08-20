Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı.
Dar alanda oyun ve pas taktikleriyle süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
???????Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
