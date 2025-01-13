Göztepe - Kasımpaşa: İlk Yarının Sonucu 1-0 - Son Dakika
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Göztepe - Kasımpaşa: İlk Yarının Sonucu 1-0

Göztepe - Kasımpaşa: İlk Yarının Sonucu 1-0

Göztepe, Kasımpaşa'yı 1-0 önde kapattı. Golü 7. dakikada Tijanic attı.

13.01.2025 21:13
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Dennis, kazandığı topu ceza sahasına koşu yapan Tijanic'e aktardı. Tijanic, kalesinden açılan Gianniotis'i geçip sağ çaprazdan topu filelere gönderdi. 1-0

22. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan uzun topu Nuno da Costa kafayla Hajradinovic'e indirdi. Hajradinovic, ceza sahasına sağdan girer girmez kaleyi yokladı ve top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan köşe vuruşundan sonra topla buluşan Dennis, ceza alanındaki Romulo'yu gördü. Romulo topu sağına çekip şutunu çekti ve kaleci güçlükle kurtardı.

44. dakikada Kasımpaşa'nın atağında da Costa'nın pasıyla ceza sahasına giren Brekalo, sol ayağıyla çaprazdan şutunu çekti ve top az farkla yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Uğur Sarı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Nicholas Opoku, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Josip Brekalo, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Mortadha Ben Ouanes, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Cafu, Jhon Espinoza, Sinan Alkaş, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: David Tijanic (dk. 7) (Göztepe)

Sarı kartlar: Romulo (Göztepe), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe - Kasımpaşa: İlk Yarının Sonucu 1-0 - Son Dakika

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