Göztepe - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı - Son Dakika
Göztepe - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı

Göztepe - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı
12.04.2026 18:10
Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Kasımpaşa ile 29. haftada 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada savunmanın arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Lis topu çeldi.

12. dakikada Efkan'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sağ kanattan Efkan'ın ortasında Baldursson'dan seken topu ceza sahası solunda kontrol eden Godoi, pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Juan'a aktardı. Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında kale önünde Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Emre Yanar, Nicholas Opoku, Taylan Utku Aydın, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Juan (dk. 24) (Göztepe), Mortadha Ben Ouanes (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Juan, Novatus Miroshi (Göztepe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Göztepe - Kasımpaşa Maçı 1-1 Beraberlik ile Tamamlandı - Son Dakika
