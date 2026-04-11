Göztepe, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde orta ve şut çalışması yaptı.

Göztepe, yarın saat 17.00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.