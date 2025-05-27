Göztepe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.