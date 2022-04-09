Göztepe-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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Göztepe-Kayserispor maçının ardından

09.04.2022 18:52
Göztepe-Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Önemli bir deplasman 3 puanı aldık.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Önemli bir deplasman 3 puanı aldık." dedi.

Karaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, mücadele olarak iyi bir performans ortaya koydukları ilk 45 dakikalık bölümde golleri erken bulduklarını söyledi.

İlk yarının son bölümünde skorun 2-1 olduğunu hatırlatan Karaman, "Önemli bir deplasman 3 puanı aldık. Henüz işimiz bitmedi. Gelecek hafta iç sahadaki maçla ligdeki konumumuzu garanti altına alıp kupa maçına odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.

Karaman, yoğun bir fikstürlerinin olduğunu, bu nedenle takımın zihinsel ve fiziksel olarak yıprandığını aktararak, "İlk 45 dakikadaki oyunun üstüne koyarak bu oyunu lige ve kupaya yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karaman, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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