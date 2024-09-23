Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Göztepe, Kayserispor\'u 3-0 Yendi

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek, önemli bir galibiyet aldı.

23.09.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan topla ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda kaleci Onurcan topu ayaklarıyla çeldi.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Baran'ın ortasında topla buluşan Bahoken'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

90+1'de sağ kanatta Nazım'ın ortasında Matsuki'nin şutu kaleci Onurcan güçlükle kornere çeldi.

90+4'te sağ kanatta Nazım'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Doğan Erdoğan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Ogün Bayrak (Nazım Sengare), Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Ahmed Ildız dk. 85), Djalma Silva, David Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 85), Juan (Kuryu Matsuki dk. 64), Romulo (Victor Hugo dk. 85)

Yedekler: Arda Özçimen, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Ege Yıldırım, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Bahoken dk. 46), Attamah, Kolovetsios (Carlos Mane dk. 46), Lionel Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia (Baran Gezek dk. 68), Hasan Ali Kaldırım (Talha Sarıarslan dk. 68), Miguel Cardoso (Mehmet Eray Özbek dk. 78), Boa Morte, Nazon

Yedekler: Batuhan Özgan, Şamil Öztürk, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah,

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Taha Altıkardeş (13), Juan (45+3), Doğan Erdoğan (90+4) (Göztepe)

Sarı kartlar: Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko (Göztepe), Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte (Kayserispor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Doğan Erdoğan, Kayserispor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
18:07 Orta doğu alev alev İsrail Lübnan’ı vurdu, ABD harekete geçti Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti
09:57 Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 22:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement