Göztepe, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Konyaspor maçına hazır

02.04.2022 14:15
Göztepe, Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konyaspor'un Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Göztepe, Konyaspor maçına hazır
Göztepe, Konyaspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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