Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya, GZT Giresunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya, GZT Giresunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 12:31
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya, GZT Giresunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek küme düşme hattına gerileyen Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, ellerindeki avantajı yitirdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek küme düşme hattına gerileyen Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, ellerindeki avantajı yitirdiklerini söyledi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, hem rakip hem de kendileri için önem derecesi yüksek bir maça çıktıklarını ve istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı kötü oynayarak kaybettiklerini aktaran Papatya, şunları kaydetti:

"Sezonun en ışık vermeyen maçı olan, hiçbir bölümünde varlık gösteremediğimiz bu müsabakayı artık geride bıraktık. Bu sebeple ekstra üzüntülüyüz. Ligin ikinci yarısında iyi oyun ve galibiyet serisiyle kazandığımız avantajımızı, maalesef bu maçla yitirdik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kasımpaşa maçı ile kötü gidişata 'Dur' dememiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmak için mücadele vereceğiz. Taraftarımızın söylediği gibi, 'Yenilince değil, vazgeçersek kaybederiz'. Asla vazgeçmeyeceğiz."

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya, GZT Giresunspor mağlubiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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