Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil 'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir 'e geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Sepil, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü - Son Dakika

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