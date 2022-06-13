Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü - Son Dakika
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Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

13.06.2022 12:14
Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.

Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mehmet Sepil, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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