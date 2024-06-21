Göztepe, Nazım Sangare ve Isaac Solet ile anlaştı - Son Dakika
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Göztepe, Nazım Sangare ve Isaac Solet ile anlaştı

Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Nazım Sangare ve Isaac Solet ile prensip anlaşmasına vardı. Sangare'nin transferi resmiyet kazanırken, Solet'in ise sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başlamadan önce Slovenya kampı da gerçekleştirecek.

21.06.2024 11:10
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Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk transfer hamlesini yaparak 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren tecrübeli sağ bek Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun da sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, taraflar arasında son detayların konuşulmasının ardından bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Solet transferinde sona gelinde

Göztepe, geçtiğimiz sezonu önce Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren devre arasında ise Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımına transfer olan Isaac Solet ile her konuda anlaşmaya vardı. Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan Solet'in kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Daha sonra da sarı-kırmızılı ekibin bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Göztepe, kampa giriyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçirecek olan Göztepe'nin programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 günlük Slovenya kampı da gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle:

"Takımımız, 24 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde bir araya gelecek.

10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe'miz, aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek.

Takımımız, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak.

Takımımızın kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak." - İZMİR

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Slovenya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Nazım Sangare ve Isaac Solet ile anlaştı - Son Dakika

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