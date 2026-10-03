Göztepe'nin başantrenörü Arsov, ilk lig sınavına İlbank deplasmanında çıkıyor - Son Dakika
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Göztepe'nin başantrenörü Arsov, ilk lig sınavına İlbank deplasmanında çıkıyor

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Göztepe\'nin başantrenörü Arsov, ilk lig sınavına İlbank deplasmanında çıkıyor
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Sultanlar Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacak. Başantrenör Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkarken Göztepe, kupada 3-0 yendiği İlbank'ı ligde de mağlup ederek sezona iyi başlamak istiyor.

SULTANLAR Ligi temsilcisi Göztepe, yarın İlbank deplasmanında sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım Başkent deplasmanından zaferle dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Göztepe'de Başantrenörlük görevine getirilen Bulgar çalıştırıcı Radoslav Arsov ilk lig sınavına çıkacak. Göz-Göz, İstanbul'da oynadığı kupa grup müsabakasında 3-0 mağlup ettiği İlbank'ı ligde de dize getirmek istiyor. Kupadan elen İzmir temsilcisi Sultanlar Ligi'nde üst sıraları zorlamak için mücadele verecek.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

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