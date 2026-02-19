Göztepe'nin Beşiktaş Rekoru - Son Dakika
Göztepe'nin Beşiktaş Rekoru

19.02.2026 12:44
Göztepe, Beşiktaş ile karşılaştığı son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu. Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı. Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi. Ardından yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi de 3-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. 6'ncı haftada evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göz-Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti. O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı. Pazar günü Beşiktaş maçına bir kez daha galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılar 41 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla 5'inci durumda.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.