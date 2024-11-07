Göztepe'nin Biletleri Tükendi - Son Dakika
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Göztepe'nin Biletleri Tükendi

Göztepe\'nin Biletleri Tükendi

Göztepe, Konyaspor maçının biletlerini satışa çıkardı, hemen tükendi. Stadyum dolacak.

07.11.2024 13:59
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SÜPER Lig'de pazar günü Konyaspor'u evinde 5'te 5 yapma hedefiyle ağırlayacak Göztepe'de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılılarda 350 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda bilet hemen tükendi. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göz-Göz'de Gürsel Aksel Stadı'nın pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Dennis'in cezasının sürdüğü Göztepe'de Fofana da Gaziantep FK deplasmanında sakatlanmıştı.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Biletleri Tükendi - Son Dakika

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