Göztepe\'nin Biletleri Tükendi

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SÜPER Lig'de pazar günü Konyaspor'u evinde 5'te 5 yapma hedefiyle ağırlayacak Göztepe'de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılılarda 350 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda bilet hemen tükendi. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göz-Göz'de Gürsel Aksel Stadı'nın pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Dennis'in cezasının sürdüğü Göztepe'de Fofana da Gaziantep FK deplasmanında sakatlanmıştı.