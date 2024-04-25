Göztepe'nin efsane futbolcusu Mehmet Işıkal'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Göztepe'nin efsane futbolcusu Mehmet Işıkal'ın cenazesi defnedildi

Göztepe\'nin efsane futbolcusu Mehmet Işıkal\'ın cenazesi defnedildi

Uzun süre Göztepe'de forma giyen ve 83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Işıkal'ın cenazesi Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi. Türk futbolunun önemli isimlerinin katıldığı cenaze töreninde, Işıkal'ın 10 yıl boyunca Göztepe'de görev aldığı ve 5 kez milli formayı giydiği vurgulandı.

25.04.2024 20:23
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Uzun süre Göztepe'de forma giyen ve 83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Işıkal'ın cenazesi toprağa verildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Işıkal'ın akrabaları, yakınları ve futbol camiasından isimler katıldı. Işıkal'ın cenazesi Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Ay-yıldızlı formayı 5 kez giyen Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe'de görev almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe'nin efsane futbolcusu Mehmet Işıkal'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

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