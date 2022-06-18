Göztepe'nin gözü Torbalı'da - Son Dakika
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Göztepe'nin gözü Torbalı'da

18.06.2022 10:46
Göztepe'nin gözü Torbalı'da

İngiltere kuruluşlu Sport Republic spor yatırımları firmasına kulübün yüzde 70'lik hissesini devredip Türk futbolunda yabancı yatırım alan ilk kulüp olmaya hazırlanan Göztepe'nin gözü altyapı arazisinde.

İngiltere kuruluşlu Sport Republic spor yatırımları firmasına kulübün yüzde 70'lik hissesini devredip Türk futbolunda yabancı yatırım alan ilk kulüp olmaya hazırlanan Göztepe'nin gözü altyapı arazisinde. Altyapıya çok büyük önem veren Sport Republic'in kurucu ortağı Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen, altyapı tesisi inşaatı için Torbalı'da daha önce belirlenen araziyle ilgili gelişmeleri bekliyor. Daha önce şubat ayında İzmir'e gelen Ankersen, o dönem başkanlığı sürdüren kulübün çoğunluk hisseye sahip hakim ortağı Mehmet Sepil'le birlikte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'yle birlikte ilk iş olarak Torbalı'daki araziyi de gezdi. Ankersen'in talebiyle altyapı tesisi için temaslarını hızlandıran Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararını bekliyor.

Torbalı Pancar'daki 104 dönümlük arazinin Göztepe'ye yeniden tahsisi için Torbalı Belediyesi'nde yeniden askıya çıkan kararın 60 günlük itiraz süresinin tamamlandığı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin vereceği onay sonrasında arazinin tesis yapımı için Göztepe'ye resmi olarak verileceği öğrenildi. Sport Republic'e devir sonrası hakim ortak olmasa da kulüpte hisseleri kalacak Mehmet Sepil de arazinin tahsisi ve projeyle yakından ilgileniyor. Daha önce 2017 yılında gündeme gelip Göztepe'ye verilen arazinin tahsisi, 19 Haziran 2019'daki Torbalı Belediye Meclisi'nin toplantısında dönemin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından arazinin imarı olmadığı, planlama gerektiği, usulsüzlük olmaması gerekçesiyle iptal edilmişti. Geçen yıl vefat eden Uygur'un yerine göreve gelen Belediye Başkanı Mithat Tekin, buğday ekilen araziyle ilgili, "100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu" açıklamasıyla tepki çekmişti.


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Kaynak: DHA

England, Torbalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin gözü Torbalı'da - Son Dakika

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