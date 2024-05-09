Göztepe'nin İsveçli futbolcusu Lundqvist, son 4 maçta 5 gole katkı sağladı - Son Dakika
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Göztepe'nin İsveçli futbolcusu Lundqvist, son 4 maçta 5 gole katkı sağladı

Göztepe\'nin İsveçli futbolcusu Lundqvist, son 4 maçta 5 gole katkı sağladı

Trendyol 1. Lig'de oynayan Göztepe'nin İsveçli futbolcusu Ramon-Pascal Lundqvist, son 4 maçta 2 gol atarak 3 asist yaparak toplamda 5 gole katkı sağladı. Lundqvist, sarı-kırmızılı formayla sezon sonuna 1 maç kala 4 gol ve 3 asiste ulaştı.

09.05.2024 11:45
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Göztepe'nin, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçında 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlayan İsveçli futbolcu Ramon-Pascal Lundqvist önemli bir katkıya imza attı.

Trendyol 1. Lig'de haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso'dan maksimum verim alırken, bu oyuncular arasında son günlerde öne çıkan isim Lundqvist oldu. Sarı-kırmızılı kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 2 gollük katkı veren 26 yaşındaki futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekildi. Daha sonra rotasyon oyuncusu haline gelen Lundqvist, müsabakaların son bölümlerinde kendisine yer buldu. Aldığı bu kısıtlı süreyi iyi değerlendiren İsveçli futbolcu, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçında 2 gol, 3 asist yaparak 5 gole katkı sağlamayı başardı. Ramon-Pascal Lundqvist, sarı-kırmızılı formayla ligin bitimine 1 maç kala 4 gol, 3 asiste ulaştı.

Göztepe, Ramon-Pascal Lundqvist ile ocak ayında 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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