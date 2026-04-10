Göztepe'nin Kalesinde Çözümsüz Kriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'nin Kalesinde Çözümsüz Kriz

Göztepe\'nin Kalesinde Çözümsüz Kriz
10.04.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, son maçlarda kalesini gole kapatamayıp lider Galatasaray'a 3-1 yenildi. Avrupa hayali tehlikede.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak Avrupa yarışında bitime 6 maç kala yara alan Göztepe'nin kalesi son haftalarda düştü. Daha önce hem ligin en az gol yiyen hem de iç sahada en başarılı takımlarından olan Göz-Göz son maçlarda ise eski performansını arattı. Aylarca ligin kalesinde en az gole geçit veren takımı olan İzmir temsilcisi ilk 22 maçta 12 gol yedi. Göztepe, bu istatistiğiyle Avrupa liglerinde bile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip son 6 karşılaşmada ise 11 gole geçit verdi. Beşiktaş deplasmanını 4-0, Galatasaray maçını 3-1, Başakşehir randevusunu 2-1 kaybedip, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Göz-Göz son 8 haftalık periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Göztepe, son 8 maçın 3'ünü kaybedip, 4'ünde berabere kaldı.

İzmir ekibi son haftalarda kalesini gole kapatamamasına rağmen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen takım olmayı başardı. Galatasaray, 28 haftada 21 gol, Göztepe 23 gol yedi. Göz-Göz daha önce 3'te 3 yaptığı evindeki son 4 karşılaşmada ise 3 puanı bir arada göremedi. Sarı-kırmızılı ekip, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde son 4 maçta Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından Galatasaray'a yenildi. Evindeki son galibiyeti 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek alan Göztepe taraftarı karşısında 2.5 aydır kazanmaya hasret kaldı. Ligde son 6 maç öncesi dördüncü basamakta Avrupa hattındaki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 46 puanla beşinci durumda olan Göz-Göz, direkt Avrupa'ya gitmek için kalan haftalarda maksimum puanı almaya çalışacak.

BREZİLYALILAR KAYIP

Sport Republic döneminde Süper Lig'de 2 yıldır hücum hattını ağırlıkla Brezilyalı futbolculardan oluşturan Göztepe bu sezon transfer ettiği isimlerden beklenen verimi alamadı. Geçen yıl rekor bonservisle Leipzig'e satılan Romulo ve Toulouse'a satılan Emersonn'la birlikte forvet hattını oluşturan Brezilyalı Juan bu sezon da takımda kaldı. Juan, takımın en skorer ismi olup Avrupa'dan birçok transfer teklifi alsa da yanına transfer edilen diğer Brezilyalılar beklenen katkıyı veremedi.

Juan, Galatasaray'a attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Sezon başında alınan Janderson 28 maçta 5 gol atarken, Galatasaray önünde Juan'ın pasını boş kaleye yuvarlayamadı. Ara transferde alınan Guilherme Luiz ve Jeh ise beklentinin çok uzağında kaldı. As kadroya girmekte zorluk yaşayan ikiliden Jeh, 3'ü ilk 11'de 8 maçta süre bularak gol yada da asist üretemedi. Guilherme Luiz de 2'si 11'de 8 maça çıkarak yine skor katkısı veremedi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Kalesinde Çözümsüz Kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:10:38. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Kalesinde Çözümsüz Kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.