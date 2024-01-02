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Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı - Son Dakika
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Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı

Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, sakatlığını atlattıktan sonra forma giymeye devam ediyor. İlk 8 maçta oynayamayan futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla sahalara geri döndü. İsmail, oynadığı 9 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Göztepe\'nin kaptanı İsmail Köybaşı sakatlığını atlattı
02.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:06
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1'inci Lig'de ilk devreyi 32 puanla Süper Lig yarışında 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, sakatlığını atlattıktan sonra formasını bırakmadı. Sol bekte görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezon başında Somaspor ile oynanan özel karşılaşmada ayak tabanından sakatlandı. Nadir görülen sakatlık sonucu ilk 8 maçın hiçbirinde oynayamayan İsmail Köybaşı, tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden sahalara döndü.

İlk olarak 9'uncu haftada Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor maçıyla formasına kavuşan İsmail, 23 dakika görev yapıp hasretini bitirdi. Ardından diğer maçlarda da düzenli olarak forma giymeye başlayan tecrübeli futbolcu, geçen sezon olduğu gibi yine teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına kısa sürede girmeyi başardı. Oynadığı 9 maçta 624 dakika sahada kalan İsmail 2 asist yaptı.

Kaynak: DHA
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