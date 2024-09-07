Göztepe'de Ogün Bayrak Sakatlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Göztepe'de Ogün Bayrak Sakatlıkla Mücadele Ediyor

Göztepe\'de Ogün Bayrak Sakatlıkla Mücadele Ediyor

Göztepe'nin sağ beki Ogün Bayrak, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemiyor. Tedavisi tamamlanacak olan oyuncunun 23 Eylül'deki maça kadar hazır olması bekleniyor.

07.09.2024 12:50
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayıp milli araya namağlup 6'ncı sırada giren Göztepe'nin sağ beki Ogün Bayrak bu sezon formaya hasret kaldı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta forma giyip takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sene ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 dakika bile süre alamadı. Sezon başı kampında sakatlık geçiren oyuncu, 4 maçı da kaçırdı.

Milli maç arasında tedavisi tamamlanacak olan Ogün'ün 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar hazır olacağı kaydedildi. Sezon başında defansın sağına Nazım Sangare transferi yapan Göztepe'de milli oyuncu da sakatlık geçirdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov iki bek oyuncusunun yokluğunda asıl bölgesi stoper olan Danimarkalı Lasse Nielsen'e 2'nci ve 3'üncü haftalarda sağ bekte şans verdi. İyileşen Nazım, son Bodrum FK müsabakasında ise ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ogün Bayrak Sakatlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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