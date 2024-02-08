Göztepe Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Basketbol ve Voleybol Şubeleriyle Yükselişe Geçiyor

Göztepe Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, gelecek sezondan itibaren profesyonel liglerde yer alacakları erkek basketbolunda Pınar Karşıyaka'nın kenti senelerdir çok iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Şimdi artık biz de geliyoruz. Biz de adım adım başarı için gelecek sezondan itibaren yola çıkıyoruz." dedi.
Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basketbol şube tanıtım toplantısında konuşan Mehmet Sepil, kulüp bünyesinde 10 yıl önce sadece hentbol ile yelken şubelerinin bulunduğunu ve bu sayının 17'ye yükseldiğini söyledi.
Sepil, basketbolda altyapıyla başladıkları çalışmalarda 2 yılda önemli bir mesafe aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Gelecek sezondan itibaren Göztepe artık profesyonel ligler dediğimiz yere adımını atacak. Hedef yine burada da sabırla ve altyapıya çok önem vererek geleceği inşa etmek ve finansal olarak güçlü şekilde bu işe devam etmek. Futbolda da yolumuz iyi. Çok güzel bir yapılanma yaptık. İnşallah orada da başarılar bizi bekliyor. Basketbolda İzmir'de güzel ve başarılı bir takımımız var, Karşıyaka. Yıllardır İzmir'i baskette çok başarılı olarak temsil etti. Şimdi artık biz de geliyoruz. Biz de adım adım başarı için gelecek sezondan itibaren yola çıkıyoruz."
Voleybolda da hedeflerinin gelecek sezon için Sultanlar Ligi olacağını kaydeden Sepil, "Mevcut yapı içinde yolumuza devam ederek kadınlar voleybolda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.
Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nın 24 saat yaşayan bir spor merkezi haline geleceğini belirterek, "Olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, çeşitli branşların yer alacağı İnciraltı projesine de 2-3 ay için başlayabileceğimize inanıyorum. Orada bir salon da olacak. Salonumuz çok büyük olmayacak ama maç oynanabilecek." ifadelerini kullandı.
Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ise gelecek sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edeceklerini belirterek, 3 sezon bitiminde Süper Lig'e yükselme hedeflerinin olduğunu söyledi.
Toplantıya katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok da İzmir'in Süper Lig'deki takım sayısının artmasını istediklerini vurgulayarak, "3 senelik projenin ardından Göztepe'nin Süper Lig'de oynayacağına inanıyorum." dedi.
Toplantıya İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale de katıldı.
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