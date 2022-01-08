Üye Girişi
Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı

08.01.2022 16:12
Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane'yi transfer ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki Faslı orta saha, İzmir'e gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Fas A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Tannane, kariyeri boyunca Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-tienne, Las Palmas, Utrecht ve Vitesse takımlarının formasını terletti. - İZMİR

Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı
Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı
Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun         
16:19
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Ölümle yaşam arasında! Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Ölümle yaşam arasında! Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
15:58
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:05 Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktora saldırdı! Utandıran anlar kamerada
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
15:38 Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:23:29. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Oussama Tannane'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement