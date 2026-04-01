Göztepe, Radoslav Arsov'u Başantrenör Olarak Atadı - Son Dakika
Göztepe, Radoslav Arsov'u Başantrenör Olarak Atadı

01.04.2026 00:19
Göztepe, voleybolda yeni başantrenör olarak Bulgar Radoslav Arsov ile anlaştı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlüğe Bulgar Radoslav Arsov'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1971 doğumlu Bulgar başantrenör Radoslav Arsov ile anlaşmaya vardık. Son olarak Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofia'da başantrenörlük görevini üstlenen Radoslav Arsov, kariyeri boyunca Fransa, Rusya ve Bulgaristan liglerinde önemli görevler almıştır. Nancy Volley-Ball'da uzun yıllar başantrenörlük yapan Arsov, Lokomotiv Kaliningrad ve Levski Sofia gibi üst düzey kulüplerde de görev aldı." denildi.

Açıklamada, Arsov'un Bulgaristan Kadın Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük deneyimi de yaşadığı anımsatıldı.

Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil ile 16 Mart'ta yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Radoslav Arsov'u Başantrenör Olarak Atadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Göztepe, Radoslav Arsov'u Başantrenör Olarak Atadı - Son Dakika
