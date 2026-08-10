Göztepe, Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe, Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Ragıp Berke Atar\'ı kadrosuna kattı
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Göztepe, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Gaziantep Basketbol'dan pivot Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna dahil etti. 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye Basketbol Ligi'nde deneyimli bir isim.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon yıllar sonra ilk kez mücadele ederek play-offta yarı final oynayan, yeni sezonda ise şampiyonluğu hedefleyen Göztepe transfer harekatını sürdürüyor. İddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılı ekip son olarak Gaziantep Basketbol'dan Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı. Banvit altyapısından yetişen 27 yaşında, 2.11 boyunda pivot, Bandırma Kırmızı, Galatasaray, Darüşşafaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket, Ankaragücü ve son olarak Gaziantep Basketbol formalarını giydi. Berke, U16, U17, U18 ve U20 Milli Takımı'nda oynadı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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