Göztepe, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücuma yönelik çalışmalar yapan futbolcular, ikinci bölümde ise şut çalıştı.
Göztepe-RAMS Başakşehir maçı, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
