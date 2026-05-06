Göztepe Rekor Peşinde

Göztepe, 51 puanla 2020-2021 sezonundaki rekorunu egale etti, yeni bir rekor için mücadele ediyor.

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de 51 puana ulaşarak 2020-2021 sezonunda 40 maçta elde ettiği puanı ligin bitimine 3 hafta kala yakalayıp kulüp rekorunu egale etti. İzmir temsilcisi, kalan 3 haftada puan alması halinde ise yeni bir rekora imza atacak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Göztepe, tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Dün Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle puanını 51'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 2020-2021 sezonunda ulaştığı en yüksek puanı, ligin bitimine 3 hafta kala egale etti. İzmir temsilcisi, kalan haftalarda puan alması halinde ise Süper Lig'de kendi rekorunu kırarak yeni bir tarihe imza atacak.

2000'li yılların başında en fazla 45 puan toplandı

Göztepe, 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Süper Lig'de ilk kez 1999-2000 sezonunda mücadele etti. İzmir ekibi, 34 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı ve sezonu 17. sırada tamamlayarak küme düştü. Bir yıl aranın ardından 2001-2002 sezonunda yeniden lige yükselen sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet ve 9 beraberlikle 45 puana ulaşıp ligi 7. sırada bitirerek o dönem en fazla puan kazandığı sezonu sergiledi. Ancak 2002-2003 sezonunda 5 galibiyet ve 11 beraberlik ile 26 puanda kalan Göztepe, sezon sonunda yeniden küme düşerek amatör liglere kadar geriledi.

14 yıl sonra Süper Lig'e dönüş

Göztepe, 2002-2003 sezonunda Süper Lig'den düşmesinin ardından 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda en üst ligde oynama başarısı gösterdi. 34 maçta 13 galibiyet ve 10 beraberlik elde eden İzmir ekibi, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı. Bir sonraki sezona yüksek beklentilerle başlayan Göztepe, 34 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 38 puan topladı ve sezonu düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada bitirdi. 2019-2020 sezonunda ise 11 galibiyet ve 9 beraberlik ile 42 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, ligi 11. sırada tamamladı.

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan 2020-2021 sezonunda Göztepe, 3 puanlı sistemde o zamana kadarki en yüksek puanına ulaşarak tarihi bir performans sergiledi. 21 takımlı ligde 40 maça çıkan İzmir temsilcisi, 13 galibiyet ve 12 beraberlikle 51 puan toplayarak kulüp rekorunu kırdı.

2021-2022 sezonunda ise beklentilerin yükseldiği dönemde Göztepe, 38 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 28 puan topladı ve sezonu 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

Süper Lig'e çıkış görkemli oldu

Göztepe, 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösterdi. 38 maçlık periyotta 13 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi, 50 puan topladı. Sarı-kırmızılılar sezonu 8. sırada tamamladı.

En yüksek puanına ulaşabilir

Süper Lig'in önemli ekiplerinden biri haline gelen Göztepe, bu sezon 31 maçta 13 galibiyet ve 12 beraberlik elde ederek, topladığı 51 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanını egale etti. Sarı-kırmızılı ekip, kalan haftalarda en az 1 puan alması halinde ise yeni bir kulüp rekoruna imza atacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
