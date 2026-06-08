Göztepe, Rijad Avdic Aydın'ı Kadrosuna Kattı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-off yarı finali oynayan Göztepe'de yeni sezon öncesi transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşında ve 2.03 boyundaki forvet Rijad Avdic Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak geçen szon Gaziantep Basketbol'da oynayan Rijad Avdic Aydın, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giydi. Göztepe potada daha önce iç transferde Eray Büyükcangaz, dış transferde guard Emir Arda Sivas'la anlaşma sağlamıştı.