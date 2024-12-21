Göztepe-Rizespor Maçı Öncesi Detaylar - Son Dakika
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Göztepe-Rizespor Maçı Öncesi Detaylar

Göztepe, Rizespor ile yarın iç sahada karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

21.12.2024 11:19
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'la İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde 25 puan ve averajla 5. sırada bulunan Göztepe, yenilgisi bulunmadığı iç sahada son 6 maçını kayıpsız geçti.

Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana, Taha Altıkardeş ve Ahmet Ildız'ın maç öncesinde sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 13. randevu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 19 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 4 kez galip geldi, 2 kez yenildi.

Kaynak: AA

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