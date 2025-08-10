Göztepe, Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'i ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Janderson'un pasında topla buluşan Bokele'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
90+3. dakikada Rhaldney'den aldığı topla aldığı topla ceza sahasına girerek vuruşunu gerçekleştiren Emerson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
90+6. dakikada Emerson'un pasında ceza sahasının içerisine topla buluşan Dennis'in vuruşunda top filelerle buluştu. 0-3
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi (Alikulov dk. 81), Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou (Zeqiri dk. 59), Olawoyin, (Laçi Varesanovic dk. 67), Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 59), Sowe, Mithat Pala
Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş (Allan dk. 46), Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan (Furkan Bayır dk. 81), Cherni, Miroshi (Dennis dk. 46), Juan (Sabra dk. 81), Janderson (Emersonn dk. 74)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kart: Papanikolaou, Alikulov (Çaykur Rizespor) Bokele (Göztepe)
Gol: Bokele (dk. 52), Emerson (dk. 90+3) Dennis (dk.90+6) (Göztepe) - RİZE
