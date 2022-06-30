Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de boy gösterecek olan Göztepe'de, devir işlemleri devam ederken, yeni sezon kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak İngiltere 1. Ligi takımlarından Barnsley forması giyen Romal Palmer'i gündeme aldı. Barnsley ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için nabız yoklayan İzmir temsilcisinin, görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi. Görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde Palmer'in önümüzdeki günlerde İzmir'e getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Romal Palmer ile ilgileniyor - Son Dakika

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