Göztepe, Romal Palmer ile ilgileniyor - Son Dakika
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Göztepe, Romal Palmer ile ilgileniyor

30.06.2022 17:49
Göztepe, Romal Palmer ile ilgileniyor

Göztepe, Barnsley ile sözleşmesine sona eren 23 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Romal Palmer'i kadrosuna katmak istiyor.

Göztepe, Barnsley ile sözleşmesine sona eren 23 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Romal Palmer'i kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de boy gösterecek olan Göztepe'de, devir işlemleri devam ederken, yeni sezon kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak İngiltere 1. Ligi takımlarından Barnsley forması giyen Romal Palmer'i gündeme aldı. Barnsley ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için nabız yoklayan İzmir temsilcisinin, görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi. Görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde Palmer'in önümüzdeki günlerde İzmir'e getirilmesi bekleniyor.

Manchester City altyapısından yetişen Romal Palmer, geçtiğimiz sezon Barnsley formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 bin 48 dakika süre alırken, bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Romal Palmer ile ilgileniyor - Son Dakika

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