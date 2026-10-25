Göztepe sahasında Arca Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kazandı - Son Dakika
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Göztepe sahasında Arca Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kazandı

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Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Arca Çorum FK'yı 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alıp puanını 12'ye çıkardı. Antunes ile Juan'ın golleriyle evinde ilk galibiyetine ulaşan Göztepe, Burak Yılmaz yönetimindeki rakibine ilk yenilgisini yaşattı; Çorum FK 13 puanda kaldı.

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay

GÖZTEPE: Arda Özçimen – Taha, Sunberg, Bokele, Arda Okan, Rhaldney (Dk. 23 Anjorin) (Dk. 83 Matos), Miroshi, Akonnor, Antunes (Dk. 83 Efkan), Henrique (Dk. 83 Bekir Turaç), Juan (Dk. 58 Janderson)

ARCA ÇORUM FK: Felipe – Penetra, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Karlsbakk), Smolcic, Berat (Dk. 46 Thiam), Diomande, Gökhan Sazdağı, Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 89 Göktan), Kiziridis (Dk. 46 Mahmic), Ramirez (Dk. 63 Moukoko)

GOLLER: Dk. 3 Antunes, Dk. 38 Juan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Çağlar (Çorum FK), Dk. 34 Anjorin (Göztepe)

Süper Lig'de Göztepe üst üste üçüncü galibiyetini evinde son haftaların formda takımı Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü. Gürsel Aksel Stadı'nda henüz 3'üncü dakikada Antunes'le öne geçen İzmir temsilcisi 38'de Juan'la galibiyeti sigortaladı. Bu sezon evinde oynadığı dördüncü maçta ilk galibiyetini alan Göz-Göz art arda iki deplasman galibiyetinin ardından 3'te 3 yaparak puanını 12'ye çıkardı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ilk yenilgisini alan Çorum FK ise 13 puanda kaldı. Göztepeli futbolcular maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

3'üncü dakikada Göztepe ilk pozisyonda öne geçti. Çorum FK'da kaleci Felipe'nin defansa aktarmak istediği topu araya girip kapan Antunes ağları havalandırdı: 1-0.

22'nci dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Arda Okan sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girip kale önüne çıkardı, Antunes'in vuruşu kalecide kaldı.

29'uncu dakikada gelişen Göztepe atağında Juan'ın soldan ortasında ceza alanında Henrique'nin gelişine şutunu kaleci Antunes kontrol etti.

38'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Defans hatasında topu kapan sarı-kırmızılılarda Antunes ara pasla Juan'ı gördü. Juan ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda Felipe'yi avladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

73'üncü dakikada ev sahibinden Janderson'un sağdan sıfıra inip kale önüne çevirdiği topa bomboş pozisyonda kimse dokunamadı.

77'nci dakikada Çorum FK'dan Penetra'nın yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Çorum FK'lı Moukoko'nun ceza sahasında yakın mesafeden şutunu Göztepe kalecisi Arda müthiş çıkardı.

Maç başka gol olmayınca 2-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA
Burak YılmazÇorumSporSon Dakika

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