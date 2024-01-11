 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, yarın ikinci devrenin ilk haftasında önemli rakibi Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor da 32 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak
11.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:04
Abone Ol

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, yarın ikinci devrenin ilk haftasında önemli rakibi Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak, Göztepeli futbolseverler ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümde izleyebilecek. Konuk Göztepe'de sakatlığı devam eden İngiliz orta saha Romal Palmer maçta görev alamayacak.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsveçli orta saha Lundqvist ve Brezilyalı stoper Heliton, teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. İkinci yarıya galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirten Stanimir Stoilov, "Sakaryaspor bizim Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerimizden biri. Her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.

Bu maç öncesi Sakaryaspor da 32 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Göztepe, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta yeşil-siyahlılara 1-0 yenilmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Sakarya, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika


14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu

Son Dakika
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:57:19. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement