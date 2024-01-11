Göztepe, Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, yarın ikinci devrenin ilk haftasında önemli rakibi Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak, Göztepeli futbolseverler ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümde izleyebilecek. Konuk Göztepe'de sakatlığı devam eden İngiliz orta saha Romal Palmer maçta görev alamayacak.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsveçli orta saha Lundqvist ve Brezilyalı stoper Heliton, teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. İkinci yarıya galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirten Stanimir Stoilov, "Sakaryaspor bizim Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerimizden biri. Her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.

Bu maç öncesi Sakaryaspor da 32 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Göztepe, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta yeşil-siyahlılara 1-0 yenilmişti.