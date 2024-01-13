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Göztepe, Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Göztepe, Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı

Göztepe, 1. Lig'de Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Göztepe, rakibiyle puan farkını 3'e çıkararak Süper Lig yolunda avantaj sağladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti önemli olarak değerlendirirken, takımın daha iyi performans sergilemesi gerektiğini belirtti.

Göztepe, Sakaryaspor\'u deplasmanda mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı
13.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:35
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yolunda çok kritik galibiyete imza attı. Sakaryaspor'un cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta Tijanic ve Ahmed Ildız'ın golleriyle kazanan Göz-Göz, rakibiyle puan farkını 3'e çıkarıp ilk 2 yarışında avantajı kaptı. Maç fazlasıyla 2'nci sıraya adını yazdıran sarı-kırmızılılarda maç bitiminde oyuncular galibiyeti Sakarya deplasmanına gelen taraftarlarla doyasıya kutladı. Göztepe'nin başında 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde eden Teknik Direktör Stanimir Stoilov yeni transferlerden İsveçli orta saha Lundqvis ve Heliton'u sonradan oyuna dahil etti. Lundqvist, 76'ncı dakikada Tijanic'in yerine oyuna girerken, Heliton ise 90'da Nielssen ile yer değiştirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET"

Çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Rakibimiz Sakaryaspor da iyi futbol ortaya koydu. Bu da bizim için iyi oldu çünkü oyun açık alanda oynandı. Çok fazla gol fırsatları yakaladık. Özellikle ilk yarıda 2 ya da 3 gol bulabilirdik. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Ancak yine de sahada gösterdiğimiz oyun yeterli değil, daha iyisini yapmalıyız. Çünkü bunu yapabilecek kaliteli oyunculara sahibiz. Biz çok çalışmaya devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Göztepe taraftarına da övgüler yağdıran Bulgar teknik adam, "Biz Türkiye'nin neresine gidersek gidelim taraftarı yanımızda görüyoruz. Sakarya'ya da 6 saat süren otobüs yolculuğu ile seyircimiz geldi. Taraftarımızın daha fazla mutlu olabilmesi için oyuncularımızı motive etmeye devam edeceğiz. Sakaryaspor son 11 maçını kaybetmemişti. Bu açıdan zorlu bir karşılaşma oynadık. Böyle bir rakibe karşı kazanabilmek bizim adımıza güzel oldu. Her zaman kendimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA
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