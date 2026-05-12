Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Samsunspor ile Maç Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?