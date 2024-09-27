Göztepe, Samsunspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Göztepe kafilesi bu akşam hava yoluyla Samsun'a gidecek.
Samsunspor-Göztepe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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