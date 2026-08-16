Göztepe, Samsunspor Maçına Hazır
Göztepe, Samsunspor maçı için antrenmanları tamamladı ve kampa gitmek üzere yola çıkıyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun üzerinde çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, idmanı orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.
Takım, bugün özel uçakla Samsun'a giderek kampa girecek.
Kaynak: AA
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