Göztepe Satranç Süper Lig\'e Yükseldi

GÖZTEPE Satranç Takımı Ankara'da düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi müsabakalarında çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak topladığı puanlarla büyük bir başarıya imza attı. Kulüp 100'üncü yılında Satranç Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Bu başarıyla birlikte Göztepe Satranç, üst üste üç sezonda üç lig yükselerek adından söz ettirmeye devam etti.

Takım kaptanı ve Şube Yöneticisi Emre Dedebaş bu başarı hakkında, "Kulübümüzün 100'üncü yılında Süper Lig'e yükseldiğimiz ve 3 sene üst üste lig yükselme başarısı yaşadığımız için çok mutluyuz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Göztepe Spor Kulübü, spor okulları aracılığıyla çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Gürsel Aksel Stadyumu'nda yer alan satranç spor okulunda deneyimli antrenörler eşliğinde geleceğin satranç ustaları yetiştirilecek. Bu eğitimlerle yalnızca sporcu değil; strateji, sabır ve analitik düşünme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirilmesi de hedeflenecek.