Göztepe Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, sabah idmanında kuvvet ve core uygulamalarının ardından savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Akşam antrenmanına pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.
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