Göztepe, Sherridan Atkinson ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe dış transferde ABD'li pasör çaprazı Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu Sherridan Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak ülkesinde Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan; GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan" ifadelerine yer verildi.