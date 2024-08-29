Göztepe, Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı dar alanda oyun çalışması ile tamamladı.

İzmir temsilcisi, Sipay Bodrum FK maçının son antrenmanını yarın gerçekleştirecek.