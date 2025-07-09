Göztepe, Slovenya'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Antrenman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Göztepe, yarın hazırlık maçında TSİ 18.00'de Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımıyla karşılaşacak.