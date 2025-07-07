Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Slovenya'da İki Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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