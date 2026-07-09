Göztepe, Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Göztepe, Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

09.07.2026 22:34
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Göztepe, Slovenya kampında teknik direktör Stoilov yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampındaki ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takımımız, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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