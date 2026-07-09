Göztepe, Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampındaki ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan takımımız, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.