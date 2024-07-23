Göztepe, Slovenya kampında antrenmanlarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı ekibin son transferi Novatus Miroshi de katıldı.
İdmanın ilk bölümünde pas ve dar alanda oyun çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümü ise taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında yarın TSİ 18.00'de Bled Spor Parkı'nda Hırvatistan'dan NK Istra 1961 ile karşılaşacak.
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