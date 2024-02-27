Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise gol görmedi.
Trendyol 1.Lig'de 24 hafta itibariyle kalesinde 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göztepe, son haftalarda da bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Ligde oynadığı son dört maçında Altay (4-0), Bandırmaspor (2-0), Manisa FK (0-0) ve Adanaspor (3-0) ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.
Böylece Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 24 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynayacakları Boluspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi sürdürmek istiyor.
Anthony Junior Dennis'den yeni transfer etkisi
Geçtiğimiz sezon U19 takımı için transfer edilen ve bu sezonun ilk devresinde de U19 Ligi Elit B Grubu'nda forma giyen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu, devre arasında gerçekleştirilen kampta teknik direktör Stanimir Stoilov'un beğenisini kazandı. Bulgar çalıştırıcı da genç oyuncunun antrenmanlardaki performansını yeterli bulup Nijeryalı oyuncuyu A takıma monte etti. Doğan Erdoğan'ın da sakatlanmasıyla birlikte kendini bir anda ilk 11'de bulan Dennis, ligde 5 maça çıkarken, 380 dakika süre aldı ve bu süreçte 1 de asist yapmayı başardı. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, orta saha bölgesi için bir alternatif oluşturmuş oldu. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe Son 4 Maçta 9 Gol Atarken Kalesinde Gol Görmedi - Son Dakika
Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.
İstanbul Ümraniye'de dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney, hakimlikteki ifadesinde "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.
Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?