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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Dinamo Zagreb'in teklifini reddetti - Son Dakika
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Dinamo Zagreb'in teklifini reddetti

Göztepe'nin Hırvat Sportif Direktörü Ivan Mance, ülkesinin son şampiyonu Dinamo Zagreb'in sportif direktörlük teklifini kabul etmedi. Mance, Göztepe ile olan sözleşmesini feshedip gitme gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Dinamo Zagreb\'in teklifini reddetti
15.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 12:03
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İZMİR,

1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp bu sezon da direkt Süper Lig yarışında olan Göztepe'de 2 yıldır görevde olan Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance, kendisine ülkesinden gelen tekliflere kapıyı kapattı. Hırvatistan medyası, ülkenin son şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden temsilcisi Dinamo Zagreb'in sportif direktörlük için arayışa girip en ciddi aday olarak 40 yaşındaki Ivan Mance'yi belirlediğini yazdı. Başkan Rasmus Ankersen yönetimine geçtikten sonra Göztepe'de görev yapmaya başlayan, daha önce aynı pozisyonda Güney Kıbrıs'ın Pafos ve Hırvatistan'ın Rijeka takımlarında çalışan Mance ise teklifleri kabul etmedi. Göz-Göz de Zagreb'in kulübe ulaşan teklifini geri çevirdi.

Kariyerinde daha önce kaleci olarak ülkesinin Varteks, Rijeka ve Istra takımlarında oynadıktan sonra sportif direktörlüğe başlayan Ivan Mance, Hırvat basınına, "Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama bununla ilgili birçok mesaj ve soru aldım. Öncelikle Göztepe ile devam eden bir sözleşmem var. Kısa süre önce benim için ilgi çekici bir teklif geldi. Dinamo bu konuda benim kulübüme başvurduğunda kulübüm bu teklifi reddetti. Benim için, Göztepe ile olan sözleşmemi feshedip gitme gibi bir durum söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

Göztepe'de Kerem Ertan kulübe dönmeden önce bu sezon başında bir dönem CEO'luğu da üstlenen Ivan Mance, "Muhtemelen bu, son 10 yıldaki saha dışı kariyerimde bazı iyi şeyler yaptığımın bir kanıtı olabilir. Şu anda başka bir kulüp için aday değilim. Ayrıca Rijeka'ya duygusal bir bağım olduğu biliniyor ve bu nedenle başka bir Hırvat kulübünde çalışmak benim için zor olurdu. Dinamo, Osijek veya Varazdin olsun, hatta aynı zamanda kalecilik yaptığım Istra olsun adımın geçmesinden tabii ki memnuniyet duyarım ancak şu anda başka bir kulüp için bir aday değilim. Göztepe büyük bir kulüp ve bu bir meydan okuma, bu teklifi kabul etseydim bu proje için doğru biri olmadığımı gösterirdim" dedi.

Kaynak: DHA
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