Göztepe Sportif Direktörü ve Teknik Direktör Transfer Çalışmalarını Açıkladı - Son Dakika
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Göztepe Sportif Direktörü ve Teknik Direktör Transfer Çalışmalarını Açıkladı

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance ve teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mance, taraftarın desteğiyle Süper Lig'de başarılı olacaklarına inandığını belirtirken, Stoilov ise takıma en iyi oyuncuları getirmeye çalıştıklarını ve bu sezon Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

31.07.2024 15:03
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance ile teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mance, taraftarın desteği ile Süper Lig'de de başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Geçen sezon önemli başarılar yakalayan takımı korumak ve üzerine daha güçlü takviyeler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Ivan Mance, "Şu ana kadar 7 transfer yaptık. 3 ya da 4 oyuncu getirme planımız var. Şu an 2 oyuncuyu getirmeye çok yakınız, hatta 1 tanesiyle imza aşamasına geldik. Bize inanmaya devam edin." dedi.

Mance, geçen sezon takımda yer alan kaleci Mateusz Lis'in durumuna ilişkin ise "Şu an bizde 2 kaleci var. Bir kaleci daha alacağız. Lis'in olma olasılığı var, olasılıklardan bir tanesi. Arda ise Türkiye'deki en iyi kalecilerden bir tanesi. Göztepe'nin çocuğu, burada yetişmiş, tüm kalbiyle burayı yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Stoilov

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise bu yıl işlerinin geçen yıla göre daha zor olduğunu vurguladı.

Kimseden ve hiçbir şeyden korkmadıklarını ifade eden Stoilov, "Çok büyük bir birliktelik içerisindeyiz. Kulüp için sürekli, her şeyimizi vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Takıma katkı sağlayacak en iyi oyuncuları getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Stoilov, "Bu sene Göztepe kesinlikle Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edecek. Bunun için maksimum mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Ben Avrupa için bir yaz daha bekleyemem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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