Göztepe, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

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Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Göztepe, evinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İlk seti 25-20 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki setleri 25-22, 25-23 ve 25-21 alarak sahadan galip ayrıldı.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Göztepe, evinde Kuzeyboru'yu da 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Konuk takım maçın ilk setini 25-20 kazanıp Göztepe Yuppo karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Göztepe 25-22'lik galibiyetle durumu 1-1'e getirdi. Göztepe, üçüncü sette de hata yapmadı ve 25-23'le 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de etkili olan sarı-kırmızılılar 25-21'lik galibiyetle solandan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe, Sultanlar Ligi'nde ilk seti kaybettiği maçta Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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