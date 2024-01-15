Göztepe, Süper Lig umutlarını arttırdı

1'inci Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, kendisi adına muhteşem bir hafta sonu geçirdi. İkinci yarının ilk maçında cuma günü en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çok iyi bir başlangıca imza atan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'un dış sahada Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilmesiyle adını direkt Süper Lig hattında 2'nci sıraya yazdırdı. Kocaelispor'un 2 puan, Sakaryaspor'un 3 puan önüne geçen Göztepe'de Süper Lig umutları tavan yaptı. Göz-Göz son olarak 10'uncu haftayı 2'nci sırada tamamlamıştı.

Göztepe'nin takipçilerinden Bandırmaspor ve Gençlerbirliği de bu hafta puan kaybetti. Diğer rakipleriyle de arasını açma şansı yakalayan Göztepe taraftarını sevindirdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise fark yaratmaya devam etti. Göztepe'nin başında 6'ncı maçına çıkan Bulgar teknik adam 5 galibiyet elde ederek takımı direkt Süper Lig potasına soktu. Stoilov yönetiminde Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor ve Gençlerbirliği'ni 3-0, Eyüpspor'u 5-1, son olarak da Sakaryaspor'u 2-1 yenen Göztepe, sadece Bodrum FK'ya deplasmanda 3-0 kaybetti.